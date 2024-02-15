МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цены на такси в Москве выросли более чем в три раза из-за сильного снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости. В "Яндекс Такси" заявили об острой нехватке водителей

"Высокая цена — обычно в это время ниже. Заказов больше, чем машин, из-за плохой погоды. Большие пробки по пути — чем дольше поездка, тем дороже", — сказано в приложении "Яндекс Go". Индикатор спроса в сервисе горит красным.

По данным на 8.30 мск, длительные поездки (около 35-40 минут) обойдутся москвичам как минимум в 2000 рублей, в некоторых случаях цена превышает 2700 рублей — вместо привычных 700-800 рублей. Стоимость коротких поездок (до 10-15 минут) выросла минимум втрое: к примеру, с 250-300 до 800-1000 рублей. Поездки из Подмосковья в столицу обойдутся пользователям практически в 4000 рублей.

В отдельных случаях цена на такси увеличивается в 4-5 раза. Кроме этого, москвичи отмечают увеличение длительности поездки вдвое.

РИА Новости направило запрос в пресс-службу "Яндекс такси".

В Москве в четверг идет сильный снег, видимость на дорогах плохая. По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки из-за снегопада достигли 8 баллов.

В среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в четверг на Москву обрушится до 20% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до рекордной высоты 68-летней давности.