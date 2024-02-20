МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Программное обеспечение (ПО) для зарядных станций электромобилей, разработка которого субсидируется из бюджетных средств, должно быть полностью отечественным с 1 января 2025 года, следует из приказа Минцифры РФ на сайте официального опубликования правовых актов. Белый дом намерен повысить тарифы на китайские электрокары, пишет WSJ

"Приказываю: установить характеристики программного обеспечения оборудования объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта согласно приложению к настоящему приказу. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2025 года…. Программное обеспечение,… разработанное юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,… получающими субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации,… должно соответствовать следующим характеристикам: являться программным обеспечением, происходящим из Российской Федерации", — говорится в документе.

Там уточняется, что ПО для таких зарядных станций также должно поддерживать протокол ОСРР (Open Charge Point Protocol) версии не ниже 2.01 для организации связи между зарядной станцией и центральной системой управления оператора сетей зарядных станций, а также протокол OCPI (Open Charge Point Interface) версии не ниже 2.2.1 для организации связи между операторами сетей зарядных станций.