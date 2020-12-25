МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Бюджет России на оборонные нужды в 2021-2023 годах сокращен Минфином на 10%, на госпрограмму вооружения — на 5%, сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова. Мишустин обсудил с Матвиенко новый трёхлетний бюджет

По ее словам, формирование бюджета шло в условиях жёстких ограничений, связанных, в первую очередь, с мероприятиями по противодействию коронавирусу.

"В результате базовые бюджетные ассигнования на оборонные нужды на период 2021-2023 годов Минфином России были уменьшены на 10%, а на реализацию мероприятий государственной программы вооружения — на 5%", — сказала Шевцова, слова которой приводят в Минобороны РФ.

При этом замминистра отметила, что секвестру не подлежат расходы на обеспечение социальных гарантий и медоблуживание, также не затронуты малобюджетные направления расходов. "Будет производиться и ежегодная индексация выплат военнослужащим и военным пенсионерам на уровень инфляции", — добавила Шевцова.

Она уточнила, что в целом принятый на ближайшую трехлетку оборонный бюджет "гарантирует исполнение планов по строительству и развитию Вооруженных сил РФ в параметрах, определенных верховным главнокомандующим, и позволит выполнить все стоящие перед армией и флотом задачи по обеспечению безопасности нашей страны".