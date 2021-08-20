МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Портфель заказов Рособоронэкспорта на сегодняшний день превышает 52 миллиарда долларов, он будет значительно увеличен по итогам форума "Армия-2021", заявил в пятницу гендиректор компании Александр Михеев. В Китае обратили внимание на "грозный сигнал" России Западу

Мероприятие пройдёт в период с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке.

"В планах Рособоронэкспорта на "Армию-2021" провести более 70 переговоров с нашими иностранными партнерами. По итогам некоторых из них планируем подписать более 10 контрактных документов. В результате существенно увеличим портфель заказов компании, который на сегодняшний день превышает 52 млрд долл., и обеспечим загрузку экспортными заказами российские предприятия промышленности", — сказал Михеев.

Свой визит на форум по приглашению Рособоронэкспорта подтвердили более 800 членов 35 иностранных делегаций, 17 из которых возглавляют министры обороны, их заместители и высшие руководящие лица стран-партнеров России. Всего по линии Минобороны России, ФСВТС России и Госкорпорации Ростех ожидаются представители около 150 стран.