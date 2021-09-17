ТЮМЕНЬ, 17 сен — ПРАЙМ. Потребность Вооруженных сил России в самолетах типа Ил-112В превышает 100 единиц, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов. Источник: летные испытания Ил-112В продолжат с новыми опытными образцами

"Сам по себе Ил-112В востребован, поскольку авиапарк, в первую очередь военно-транспортной авиации Вооруженных сил России, состоит из устаревших моделей — Ан-26 и Ан-24. Потенциальный рынок только для Вооруженных сил превышает 100 единиц", — сказал Борисов.

В июле вице-премьер заявлял, что общая потребность Минобороны и других федеральных ведомств составляет до 200 Ил-112В.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В — 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой — 1,2 тысячи километров.

Борисов также пояснил, что отказываться от применения двигателя ТВ7-117СТ на военно-транспортном самолете Ил-112В не планируется, двигатель будет доработан. Источник назвал причину крушения Ил-112В

"По поводу замены (двигателя на импортный — ред.) — этого не будет. Считаю, что двигатель ТВ7-117СТ нужно доводить до рабочего состояния, которое будет соответствовать требованиям этого нового легкого транспортного самолета", — сказал он.

Вице-премьер также отметил, что летные испытания Ил-112В и сроки поставок на рынок будут отложены из-за катастрофы первого летного экземпляра самолета.

"Первоначально постановка на крыло (серийное производство — ред.) планировалась на 2023 год. Но эта трагедия, конечно, внесет свои коррективы… Катастрофа притормозит вывод на рынок, будет сдвижка вправо. На сколько – не знаю, будем минимизировать", — сказал он.

По словам Борисова, для продолжения испытаний нужно быстро построить новый самолет.

В подмосковной Кубинке 17 августа потерпел катастрофу первый опытный образец самолета. Погибли три испытателя — два летчика и бортинженер. Второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты находятся в изготовлении.