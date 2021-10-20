МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Заседание совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии пройдет в среду в Москве под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщило Минобороны России. Россия и Белоруссия объединят таможню

В сообщении указывается, что одной из главных тем обсуждения станет оценка результатов совместных мероприятий в различных сферах военной деятельности и определение направления дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сфере военной безопасности Союзного государства.

При этом особое внимание в ходе заседания планируется уделить результатам российско-белорусского учения "Запад-2021.

По информации военного ведомства, заседание пройдет в очном формате в Национальном центре управления обороной РФ. В нем примут участие руководящий состав вооруженных сил России и Белоруссии, госсекретарь Союзного государства, а также белорусский посол в Москве.