МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Подводные силы Тихоокеанского флота в ближайшие четыре годы будут усилены, заявил начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский. В России впервые испытали ракету "Циркон" с атомной подлодки

Он отметил, что согласно плану вооружения, в ближайшие годы подводные силы Тихоокеанского флота планируется усилить новыми атомными подводными лодками, которые позволят существенно укрепить морскую составляющую Стратегических ядерных сил России. "Мы ожидаем поступление четырёх подводных лодок: два "Борея" и два "Ясеня". Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях", — уточнил контр-адмирал.

По его словам, речь идет об обновленных крейсерах проекта 955 "Борей-А" — носителях твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава". Новые крейсеры "Борей-А" представляют собой дальнейшее развитие лодок этого проекта. На крейсерах установлены модернизированные виды вооружения, новейшими системами наблюдения и применения оружия.

Также Наварский рассказал, что для Тихоокеанского флота строятся многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" — "Новосибирск" и "Красноярск".