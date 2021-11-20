МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" готов в самое кратчайшее время рассмотреть заявки Сербии на поставку средств ПВО, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев по завершении выставки Dubai Airshow 2021. Германия одобрила экспорт вооружений на 2,3 миллиарда евро

"В настоящее время "Рособоронэкспорт" не ведет с Сербией предконтрактных переговоров по поставкам средств ПВО. Однако в случае обращении сербской стороны мы готовы в кратчайшие сроки рассмотреть их заявки на поставку российской оборонной продукции", — сказал Михеев.

Сербия — крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять БРДМ-2МС. Также Белград приобрел зенитно-ракетную систему "Панцирь-С1". Сербский президент Александра Вучич также заявлял, что Сербия хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.