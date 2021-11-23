МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Первый контракт на поставку вертолета "Ансат" с VIP-салоном Aurus могут заключить до конца 2021 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" Андрей Богинский. Глава "Ростеха" назвал стоимость бизнес-джета Aurus

"Работа идет, контракта пока нет, но заинтересованность есть, надеемся, что до конца года такой контракт появится. Это пока про российских заказчиков, но интерес к машине большой и в ОАЭ, и на Ближнем Востоке вообще", — сказал Богинский.

По его словам, для того, чтобы рассчитывать поставку на следующий год, нужно сначала сертифицировать его в Эмиратах.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.