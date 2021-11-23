Назван срок заключения первого контракта на "Ансат" с VIP-салоном Aurus
Первый контракт на "Ансат" с VIP-салоном Aurus могут заключить в 2021 году
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Первый контракт на поставку вертолета "Ансат" с VIP-салоном Aurus могут заключить до конца 2021 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" Андрей Богинский.
"Работа идет, контракта пока нет, но заинтересованность есть, надеемся, что до конца года такой контракт появится. Это пока про российских заказчиков, но интерес к машине большой и в ОАЭ, и на Ближнем Востоке вообще", — сказал Богинский.
По его словам, для того, чтобы рассчитывать поставку на следующий год, нужно сначала сертифицировать его в Эмиратах.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/vpk/20211123/835297362.html
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