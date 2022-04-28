МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Военная спецоперация на Украине продемонстрировала, что Соединенные Штаты не готовы к затяжному конфликту с Россией или Китаем, заявило американское издание Defense News. Об этом сообщает Lenta.ru. Вloomberg: в США заявляют об истощении запасов оружия

Издание утверждает, что высокоточное оружие, которое Америка поставила Украине, с одной стороны, показало "впечатляющую эффективность", но с другой, "подчеркнуло тот факт, что нынешняя инфраструктура вооружений США недостаточно надежна, чтобы поддерживать интенсивный затяжной конфликт против такого крупного противника, как Россия или Китай".

По данным Defense News, Соединенные Штаты поставили Украине одну треть своего общего запаса переносных противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin. При этом подчеркивается, что при сохранении текущей ситуации в будущем конфликте Америке может повезти "гораздо меньше".

"Проще говоря, хотя Соединенные Штаты и их союзники смогли пополнить запасы Украины, США не могут рассчитывать на аналогичную помощь, если роли поменяются местами. Запасы высокоточного оружия у союзников США ограничены, и они могут остро нуждаться в этих боеприпасах в будущем коалиционном конфликте", — отмечает издание.