БЕРЛИН, 9 мая — ПРАЙМ. Канцлер Олаф Шольц заявил, что лидеры ЕС на внеочередном саммите в конце мая обсудят координацию инвестиций в оборону, чтобы сделать их эффективнее. Канцлер ФРГ Шольц: лидеры ЕС обсудят координацию инвестиций в оборону

"Мы будем принимать все необходимое, чтобы не допустить перетекание войны на другие страны и укреплять наши оборонительные возможности. Поэтому на предстоящем внеочередном совете (ЕС) в конце мая обсудим, как мы можем лучше и эффективнее координировать и использовать наши инвестиции в оборону. В этой связи мы хотим, конечно, быстрее реализовывать немецко-французские проекты по вооружениям ", — заявил он на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Берлине.

Отвечая на вопрос о политике Германии в рамках ответа Запада на спецоперацию РФ на Украине, Шольц отметил, что ФРГ уже приняла важные решения и ориентируется на координацию политики в рамках НАТО и ЕС.

"Сотрудничество в НАТО очень важно. Поэтому хорошо понимать, что многие другие страны последовали решению Германии теперь выделять больше (финансов) на оборону, потому что это важное политическое решение. Мы приняли также решение усилить присутствие НАТО на границах — в Балтике, в Словакии, в воздушном патрулировании разных стран. Что касается Германии, Франции мы приняли соответствующие решения, другие страны тоже. Получил обратное тому, чего он хотел, а именно — больше НАТО в определенном смысле, более сплоченное НАТО и более сплоченный и улучшенный Европейский союз", — заявил Шольц.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.