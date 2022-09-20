МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Оборонная промышленность вносит большой вклад в укрепление безопасности России, при этом продолжает занимать прочные позиции на мировых рынках вооружения: только за шесть месяцев 2022 года РФ поставила зарубежным партнерам военной продукции на сумму свыше 6 млрд долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководителями предприятий ОПК. Путин призвал нарастить производственные мощности ОПК

"Благодаря таланту, энергии конструктов, инженеров, рабочих, их ответственному отношению к поставленным задачам наша оборонная отрасль вносит огромный вклад в укрепление безопасности страны и в обновление, повышение боевых возможностей армии и флота. При этом она занимала и занимает прочные позиции на мировых рынках вооружения. Только за 6 месяцев текущего года, несмотря на все обстоятельства, о которых все хорошо знают, наша промышленность поставила зарубежным партнерам военной продукции на сумму свыше 6 млрд долларов", — сообщил Путин.

Ранее президент РФ поздравил всех работников ОПК с прошедшим 19 сентября Днем оружейника. Путин поблагодарил их за добросовестный труд и за служение России и народу страны.