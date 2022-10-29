КИШИНЕВ, 29 окт — ПРАЙМ. Власти Румынии потратят 28 миллионов евро, чтобы перестроить пять мостов для перевозки тяжелой военной техники, половину из этих средств выделит ЕС, сообщает телеканал Pro TV. Румыния попросит у ЕИБ кредит для финансирования инвестиционных проектов

"Пять мостов в стране будут перестроены для движения тяжелой военной техники. Национальная компания по управлению дорожной инфраструктурой подписала договор о финансировании на сумму 14 миллионов евро с Европейским агентством по инфраструктуре. Румынское государство удвоит эту сумму", — сообщает телеканал.

Эти пять мостов находятся на национальных дорогах и помимо гражданского движения должны обеспечивать мобильность военных колонн, которые все чаще и чаще пересекают Румынию.

Первый и самый важный находится в Овидиу, в уезде Констанца, где находится военная база Михаила Когэлничану. Далее идут мосты на DN1, в Азуге, DN 6 в Аргинешть и DN15 в Страдже и Виишоаре. Маршруты, на которых они расположены, соединяются с местами, где у армии есть важные части или находятся близко к границе.