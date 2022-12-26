Медведев стал первым замглавы Военно-промышленной комиссии
Путин назначил Медведева первым замглавы Военно-промышленной комиссии
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал первым зампредом Военно-промышленной комиссии РФ, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
"Внести в состав о Военно-промышленной комиссии Российской Федерации… следующие изменения: включить следующих лиц: Медведев Д.А. — заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации (первый заместитель председателя комиссии), Куренков А.В. — министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — сказано в документе.
При этом, согласно документу, из состава комиссии исключен бывший глава ФАС Игорь Артемьев.
В состав коллегии комиссии включены, в частности, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, замминистра экономического развития Максим Колесников, замминистра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский.
Возглавляет комиссию президент России.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
https://1prime.ru/vpk/20221226/839315509.html
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