ВВС США просят 4,4 миллиарда долларов на замену МБР Minuteman
ВВС США просят 4,4 миллиарда долларов на замену МБР Minuteman III на Sentinel
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ВАШИНГТОН, 18 апр — ПРАЙМ. ВВС США просят у конгресса 4,4 миллиарда долларов на замену межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III на Sentinel, говорится в заявлении министерства ВВС США к бюджетным слушаниям в конгрессе.
"Minuteman III, впервые развернутая в 1970 году, является старейшей стратегической ракетной системой наземного базирования в мире. В бюджет на 2024 финансовый год предусмотрено более 4,4 миллиарда долларов на ее замену на Sentinel, что имеет решающее значение для нашей ядерной модернизации", — говорится в опубликованном на сайте конгресса заявлении.
Кроме того, ВВС США сообщает, что на 2023 год запланирован первый полет бомбардировщика B-21 Raider, а также будет произведена модернизация бомбардировщика В-52.
Как заявил на слушаниях министр ВВС Фрэнк Кендалл, самая большая задача ведомства в укреплении способности сдерживать КНР в Индо-Тихоокеанском регионе и Россию в Европе.
https://1prime.ru/vpk/20230418/840409827.html
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