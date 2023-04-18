ВАШИНГТОН, 18 апр — ПРАЙМ. ВВС США просят у конгресса 4,4 миллиарда долларов на замену межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III на Sentinel, говорится в заявлении министерства ВВС США к бюджетным слушаниям в конгрессе. США готовят беспрецедентные ограничения инвестиций в Китай, пишет Politico

"Minuteman III, впервые развернутая в 1970 году, является старейшей стратегической ракетной системой наземного базирования в мире. В бюджет на 2024 финансовый год предусмотрено более 4,4 миллиарда долларов на ее замену на Sentinel, что имеет решающее значение для нашей ядерной модернизации", — говорится в опубликованном на сайте конгресса заявлении.

Кроме того, ВВС США сообщает, что на 2023 год запланирован первый полет бомбардировщика B-21 Raider, а также будет произведена модернизация бомбардировщика В-52.

Как заявил на слушаниях министр ВВС Фрэнк Кендалл, самая большая задача ведомства в укреплении способности сдерживать КНР в Индо-Тихоокеанском регионе и Россию в Европе.