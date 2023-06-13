МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Украина располагает достаточным количеством новой мощной техникой от западных союзников — от дальнобойных ракет до современных танков и БМП, но ее шансы на победу могут сойти на нет из-за пробела в ВВС, пишет Business Insider. СМИ: Украина потеряла половину переданных Финляндией БМР Leopard

Издание приводит мнение приглашенного профессора факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкла Кларка, который считает, что для заполнения этого пробела Запад пока мало что сделал.

По его мнению, ключевой проблемой, с которой столкнется Киев, пытаясь прорвать мощную оборону России на юге, является артиллерия Кремля — доминирование россиян до сих пор было одной из определяющих черт конфликта.

"Мы также увидим, хватит ли им ракет, чтобы сбить огонь российской артиллерии. Потому что именно здесь они почувствуют нехватку самолетов для атаки, тесной поддержки с воздуха, с которой F-16 справились бы очень хорошо", — считает Кларк.

F-16 — реактивный истребитель американского производства, поставляемый на вооружение многими странами НАТО, — был самым заметным пунктом в списке военных пожеланий Украины, который она до сих пор не смогла получить, отмечает издание.

Украина приобрела ракеты большей дальности, систему ПВО Patriot и передовые западные танки, однако современные истребители оставались недосягаемыми. Еще одним большим пробелом являются системы ПВО, достаточно мобильные для того, чтобы украинцы могли использовать их при наступлении и держать российскую штурмовую авиацию на расстоянии, отмечается в публикации.

В конце мая лоббирование Украины увенчалось успехом, и Вашингтон согласился, что истребители F-16 должны быть отправлены на Украину, хотя, возможно, другими союзниками, а не самими США — но время выполнения заказа настолько велико, что Киев не сможет использовать их в ближайшее время, говорится в статье.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>