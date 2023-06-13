МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал в принадлежащей ему сети микроблогов Twitter потерю вооруженными силами Украины предоставленных им немецких танков Leopard 2. В Британии рассказали, почему наступление Украины не увенчается успехом

Один из пользователей написал пост про заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника, потребовавшего от ФРГ поставить еще больше Leopard 2. По его словам, "судя по роликам в Twitter за последние дни, их разрывают в клочья". Пользователь считает, что ВСУ недостаточно хорошо подготовлены для использования танков, так что возможные новые поставки будут напрасны.

"Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами", — отметил Маск в комментарии.

Бизнесмен считает, что машин должно быть "либо много", либо вообще "не быть".