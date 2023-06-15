МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Уничтожение тяжелой техники, поставленной Западом для ВСУ, стало Киева неприятным сюрпризом, заявил в интервью Figaro научный сотрудник в Фонде стратегических исследований генерал Оливье Кемпф. СМИ: финн перед гибелью отправил с Украины загадочное послание

По его словам, у него нет уверенности, что у Запада есть что посылать Украине. "Да и нынешние потери стали плохим сюрпризом. Все идет не так, как задумал Запад. Не по западному плану", — отметил генерал.

Он добавил, что значительное количество танков Leopard, бронемашин Bradley и М113 уже выведены из строя. Их ремонт — дело непростое, поскольку мастерские и механиков очень сложно найти в боевых условиях, указал военный.

Главной неприятной неожиданностью для ВСУ стала неприступность первой линии обороны России, хотя украинцы рассчитывали, что легко прорвут ее, подчеркнул Кемпф.

"Оказалось, что россияне решили жестко защищать даже первые свои укрепления. Мы столкнулись не с легким защитным занавесом, а с настоящей первой линией обороны", — сказал он.