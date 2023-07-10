МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Гибель западной техники в ходе украинского конфликта означает для США и ЕС неподписанные контракты на поставки оружия, а это огромные денежные потери и крах престижа, пишет политолог, доктор наук Салем Алкетби для французского издания AgoraVox. В США объяснили, почему западная военная техника не спасет Украину

"Россия гордится уничтожением немецких танков Leopard, недавно приобретенных украинской армией. Это значит, что поставки западной техники не дали ожидаемого эффекта", — говорится в статье.

Это раздражает западных лидеров, и они все чаще заявляют о своей готовности оказать дополнительную помощь, чтобы повысить шансы Украины нанести поражение российской армии, отмечается в материале.

"Все видят, что речь идет о схватке российских вооружений и их западных аналогов. А это значит, что в игру включаются важные стратегические планы: каков баланс сил, чьи вооружения лучше? И на кону огромные деньги: проверяются показатели надежности военной промышленности и связанных с ними шансов на продажу своего оружия", — пишет Алкетби.

По разным оценкам, около 25 процентов западного оружия, недавно поставленного украинским военным, было уничтожено, указывает он.

Неизбежная перспектива военного коллапса на Украине может втянуть Запад в прямой конфликт с Россией, считает автор. Запад упорно желает одержать военную победу над российской армией, а российские лидеры не потерпят поражения своих вооруженных сил на Украине, даже если им придется прибегнуть к ядерному оружию, подчеркивается в статье.

"Конфликт превращается в неумолимый вихрь истощения, который уже не касается только Украины, ее территорий и ее суверенитета. Он касается возможностей НАТО, которая вынуждена оказывать практически безоговорочную поддержку украинской армии", — говорится в публикации.

По мнению Алкетби, участие американцев в украинском конфликте связано с зарождающимся стремлением американской стороны нейтрализовать Россию в рамках подготовки к столкновению США с Китаем.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>