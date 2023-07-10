AgoraVox: гибель западной техники означает для США и ЕС неподписанные контракты и крах престижа
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Гибель западной техники в ходе украинского конфликта означает для США и ЕС неподписанные контракты на поставки оружия, а это огромные денежные потери и крах престижа, пишет политолог, доктор наук Салем Алкетби для французского издания AgoraVox.
"Россия гордится уничтожением немецких танков Leopard, недавно приобретенных украинской армией. Это значит, что поставки западной техники не дали ожидаемого эффекта", — говорится в статье.
Это раздражает западных лидеров, и они все чаще заявляют о своей готовности оказать дополнительную помощь, чтобы повысить шансы Украины нанести поражение российской армии, отмечается в материале.
"Все видят, что речь идет о схватке российских вооружений и их западных аналогов. А это значит, что в игру включаются важные стратегические планы: каков баланс сил, чьи вооружения лучше? И на кону огромные деньги: проверяются показатели надежности военной промышленности и связанных с ними шансов на продажу своего оружия", — пишет Алкетби.
По разным оценкам, около 25 процентов западного оружия, недавно поставленного украинским военным, было уничтожено, указывает он.
Неизбежная перспектива военного коллапса на Украине может втянуть Запад в прямой конфликт с Россией, считает автор. Запад упорно желает одержать военную победу над российской армией, а российские лидеры не потерпят поражения своих вооруженных сил на Украине, даже если им придется прибегнуть к ядерному оружию, подчеркивается в статье.
"Конфликт превращается в неумолимый вихрь истощения, который уже не касается только Украины, ее территорий и ее суверенитета. Он касается возможностей НАТО, которая вынуждена оказывать практически безоговорочную поддержку украинской армии", — говорится в публикации.
По мнению Алкетби, участие американцев в украинском конфликте связано с зарождающимся стремлением американской стороны нейтрализовать Россию в рамках подготовки к столкновению США с Китаем.
https://1prime.ru/vpk/20230710/841037635.html