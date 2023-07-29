МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Изучение трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского оборонно-промышленного комплекса, предварительно, продемонстрировало, что западные образцы имеют приемлемое бронирование, однако обладают посредственной подвижностью и излишней сложностью конструкции, не всегда рациональной, сообщил РИА Новости информированный источник. В США анонсировали России новый "подарок" от НАТО по Украине

В рамках безуспешных попыток наступать на российские позиции войска Украины в этом году начали широко применять образцы западной бронетехники, включая немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, французские колесные танки AMX-10RC. Кроме того, еще с прошлого года украинские войска в большом количестве применяют гаубицы, бронемашины и РСЗО, поставляемые странами НАТО.

В июне в Минобороны РФ сообщали о захвате на запорожском направлении танков Leopard и БМП Bradley. В пятницу стало известно, что российские военные захватили французский колесный танк под Запорожьем. По данным холдинга "Высокоточные комплексы", на данный момент специалистам компании удалось изучить шесть типов западной техники, захваченной в ходе СВО.

Как отметил РИА Новости источник, западная техника, захваченная российскими военнослужащими в зоне боевых действий, изучается широким пулом специалистов из различных компаний оборонно-промышленного комплекса России.

"На данный момент в ходе испытаний трофейной натовской техники получены предварительные результаты, которые в целом соответствуют ожиданиям. В частности, испытания показали, что западные образцы имеют приемлемый уровень бронезащиты, хотя и с наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты. С другой стороны техника НАТО имеет крайне посредственную подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что еще одно из слабых мест западной техники — излишняя сложность конструкции.

"И речь здесь идет не о сложности освоения техники экипажами — тут у современных боевых машин ведущих стран, в том числе у России, примерно один уровень, который требует относительно длительного освоения. Речь о ремонтопригодности и техническом обслуживания. Ремонтопригодность у западных образцов крайне низкая, особенно в полевых условиях, а техобслуживание очень ресурсозатратное. И связано это в первую очередь с особенностями конструкции их техники, в отдельных случаях, прямо скажем, нерациональными", — добавил источник.

Он отметил, что изучение иностранных образцов продолжается.