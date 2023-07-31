2023-07-31T03:05:36+03:00
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Украине не достались десятки британских танков, пишет СМИ
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Министерство обороны Великобритании подвергло дорогостоящей утилизации 43 танка Challenger 2, которые могли бы быть поставлены украинским вооруженным силам, пишет The Times со... ПРАЙМ, 31.07.2023
впк, экономика, новости, всу, великобритания, вооружение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Министерство обороны Великобритании подвергло дорогостоящей утилизации 43 танка Challenger 2, которые могли бы быть поставлены украинским вооруженным силам, пишет The Times со ссылкой на данные правительства, полученные на основании закона о свободе информации.
При этом сам процесс был реализован между 2010 и 2014 годами, на данное мероприятие было выделено 4,3 миллиона фунтов стерлингов.
Как отмечается, ремонт боевых машин тогда сочли нецелесообразным с экономической точки зрения.
Военный аналитик и экс-командир Challenger 2 Джастин Крамп заявил, что танки относились к категории, которую реже всего применяли в армии Соединенного Королевства. Машины уже были на хранении, когда было решено их подвергнуть утилизации. Крамп уточнил, что консервацию сочли дорогостоящим процессом, а масштабные наземные военные конфликты в Европе в те годы полагали делом прошлого.