МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Министерство обороны Великобритании подвергло дорогостоящей утилизации 43 танка Challenger 2, которые могли бы быть поставлены украинским вооруженным силам, пишет The Times со ссылкой на данные правительства, полученные на основании закона о свободе информации. "Исключительная мощь". В США назвали самое опасное оружие России

При этом сам процесс был реализован между 2010 и 2014 годами, на данное мероприятие было выделено 4,3 миллиона фунтов стерлингов.

Как отмечается, ремонт боевых машин тогда сочли нецелесообразным с экономической точки зрения.

Военный аналитик и экс-командир Challenger 2 Джастин Крамп заявил, что танки относились к категории, которую реже всего применяли в армии Соединенного Королевства. Машины уже были на хранении, когда было решено их подвергнуть утилизации. Крамп уточнил, что консервацию сочли дорогостоящим процессом, а масштабные наземные военные конфликты в Европе в те годы полагали делом прошлого.