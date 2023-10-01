ПАРИЖ, 1 окт — ПРАЙМ. По итогам визита министра обороны Франции Себастьян Лекорню в Киев французские и украинские военно-промышленные компании заключили 16 соглашений, сообщает министерство обороны Франции. "Впал в панику". СМИ раскрыли, как Россия "унизила" США

Ранее сообщалось, что французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили около десятка соглашений в рамках визита в Киев Лекорню, который заявил, что продажа оружия на Украину является хорошей возможностью для французских оборонных компаний при сценарии, если конфликт на Украине затянется, а также в плане участия в восстановлении украинской армии.

"Во время визита Себастьяна Лекорню в Киев между французскими и украинскими производителями было подписано около 16 соглашений", — говорится в сообщении министерства в социальной сети X.

Отмечается, что компания Nexter поставит Киеву еще шесть гаубиц Caesar и поможет с их обслуживанием на территории Украины. Кроме того, был заключен договор об установке вооружения на транспортные средства Вооруженных сил Украины на территории страны. Как сообщается, группа Arquus заключила соглашение о поддержке Киева в обслуживании бронетранспортеров VAB, в частности, за счет местного производства деталей. Кроме того, группа изучает возможность заключения партнерского соглашения с целью производства новых БТР на Украине. Что касается компании Vistory, то ей удалось заключить соглашение о создании решений для аддитивного производства запасных частей с целью развертывания мобильных комплексов, позволяющих производить запчасти "в рамках театра военных действий".

В сообщении министерства также упоминаются беспилотные летательные аппараты. Отмечается, что компания Delair подписала контракт на поставку дополнительных БПЛА, а также соглашение о техническом обслуживании уже поставленных дронов. Кроме того, промышленная группа Thales и компания Turgis et Gaillard подписали с украинской стороной соглашение о совместной разработке дронов с перспективой их местного производства. Наконец, отмечается, что Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) и Объединение французских предприятий, работающих в области наземной и воздушной обороны (GICAT), подписали соглашения с Киевом о развитии сотрудничества в области вооружений.

Лекорню прибыл с визитом в Киев в четверг в сопровождении порядка 20 французских оборонных компаний. Среди компаний, делегацию которых возглавил министр, упоминались Nexter, производящая, в частности, гаубицы Caesar, поставляемые Украине, компания Delair, которая отправила Киеву 150 разведывательных беспилотников, группа Arquus, которая рассчитывает создать на Украине предприятие по обслуживанию поставленных бронированных машин. Также в Киев прибыли представители специализирующейся на разминировании компании CEFA для подписания контракта на поставку саперных роботов и компания Vistory, которая предлагает построить на Украине типографии 3D-печати для производства комплектующих для военного оборудования. Как ранее отметили в минобороны Франции, Париж намерен "изменить парадигму помощи Украине с расчетом на то, что конфликт затянется". В конце прошлого года Франция создала фонд с бюджетом в 200 миллионов евро, чтобы дать Киеву возможность размещать заказы на вооружение напрямую у французских производителей.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.