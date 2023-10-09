2023-10-09T16:05:51+03:00
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СМИ узнали о неожиданном ходе ВС США из-за Украины
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Украинский кризис может привести к отказу Вооруженных сил США от танков Abrams, сообщает Asia Times. Ранее Белый дом подтвердил поставку Киеву первой партии танков Abrams. При... ПРАЙМ, 09.10.2023
впк, экономика, новости, сша, украина, танки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Украинский кризис может привести к отказу Вооруженных сил США от танков Abrams, сообщает Asia Times.
Ранее Белый дом подтвердил поставку Киеву первой партии танков Abrams. При этом, писала Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что прибывшая техника не сможет изменить ситуацию на фронте.
"В исследовании, проведенном армией США, рекомендуют отказаться от танка M1 Abrams в пользу более легких и компактных беспилотных машин", — пишет AT.
Как отмечается в материале, на Украине проявились проблемы живучести танков. Кроме того, указывает издание, Abrams нуждается в обширной логистике для обслуживания и ремонта.
Бывший офицер ВС США Скотт Риттер в интервью Sputnik заявлял, что M1A1 Abrams могут стать смертоносным оружием в руках опытной команды, однако из-за сложностей с обслуживанием и управлением техника станет "стальным гробом" для неподготовленных солдат ВСУ.