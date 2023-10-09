МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Украинский кризис может привести к отказу Вооруженных сил США от танков Abrams, сообщает Asia Times. "Жрет, как американец на шведском столе". В США описали танки Abrams

Ранее Белый дом подтвердил поставку Киеву первой партии танков Abrams. При этом, писала Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что прибывшая техника не сможет изменить ситуацию на фронте.

"В исследовании, проведенном армией США, рекомендуют отказаться от танка M1 Abrams в пользу более легких и компактных беспилотных машин", — пишет AT.

Как отмечается в материале, на Украине проявились проблемы живучести танков. Кроме того, указывает издание, Abrams нуждается в обширной логистике для обслуживания и ремонта.

Бывший офицер ВС США Скотт Риттер в интервью Sputnik заявлял, что M1A1 Abrams могут стать смертоносным оружием в руках опытной команды, однако из-за сложностей с обслуживанием и управлением техника станет "стальным гробом" для неподготовленных солдат ВСУ.