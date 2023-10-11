МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Авиастар" в Ульяновске, а также проинспектировал производство самолетов Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100, сообщили в российском военном ведомстве. СМИ оценили российское оружие "Судного дня"

"В ходе рабочей поездки в город Ульяновск министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии ПАО "Ил" – "Авиастар" Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в состав госкорпорации "Ростех", — отметили в министерстве.

Там подчеркнули, что Шойгу "проинспектировал процесс производства самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания самолетов Ан-124-100".

Глава ОАК Юрий Слюсарь доложил министру о степени готовности самолетов Ил-76МД-90А, предусмотренных производственной программой этого года. Самолеты, запланированные к сдаче в этом году, поступят в войска в установленные контрактными обязательствами сроки, подчеркнул он. Руководитель ОАК также доложил о плановых работах на самолетах Ан-124-100 "Руслан".

Шойгу, отметили в Минобороны, уточнил тип двигателей, которые планируется устанавливать на перспективные модели тяжелых транспортных самолетов, а также при проведении ремонта и модернизации Ан-124-100. Командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов доложил, что "сейчас существует два варианта комплектации – либо модернизированный Д-18Т, либо ПД-35".

Глава Минобороны также призвал увеличивать парк военно-транспортной авиации нужно увеличивать за счет новых Ил-76МД-90А на фоне СВО.

"Кроме того, мы сегодня должны принять решения и рассмотреть все вопросы по тяжелым транспортным самолетам Ан-124. К 2025 году их количество мы должны удвоить за счет того, что у нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности и мощности для модернизации этих самолетов. К 2025 году их надо удвоить", — добавил он.

Помимо этого, Шойгу отметил, что решение по легким транспортным самолетам на замену Ан-26 и Ан-72 нужно как можно быстрее воплощать в жизнь.