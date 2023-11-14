БРЮССЕЛЬ, 14 ноя — ПРАЙМ. В Брюсселе нет одного миллиона единиц боеприпасов для Киева, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Боррель раскрыл, сколько Киев получил от ЕС

Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что Евросоюз вряд ли сможет поставить Киеву один миллион снарядов в срок.

"У меня нет боеприпасов в Брюсселе, нет склада боеприпасов, я должен мобилизовать склады европейских армий. Первое направление — поставка имеющихся боеприпасов со складов. Оно завершено — поставлено более 300 тысяч боеприпасов, что неплохо. Добыть больше из имеющихся резервов — сложно. Теперь надо наладить поставки с производства. Производство зависит от контрактов, а контракты зависят от финансирования странами-членами", — отметил Боррель.

По словам главы евродипломатии, оборонная промышленность Евросоюза экспортирует около 40 процентов продукции третьим странам, поэтому необходимо сосредоточиться на помощи Украине.

Боррель подчеркнул необходимость установления диалога между политиками и производителями, чтобы достичь соглашения. Кроме того, вероятно, оборонным производственным компаниям другие рынки интереснее.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России.