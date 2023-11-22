МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Воздушно-космическим силам России поставили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации. Шойгу рассказал о росте поставок вооружений в войска в 2023 году

Отмечается, что очередная партия новых Су-34 передана Минобороны РФ в рамках исполнения гособоронзаказа, самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова.

"Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний", — сообщили в ОАК и отметили, что Су-34 могут использовать перспективные вооружения, позволяющие повысить дальность и точность поражения наземных и надводных целей.

Глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что на предприятии уже начали выполнять программу следующего года, ее объемы значительно увеличат. По его словам, завод также загружен работой по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности авиационной техники, которая уже стоит на вооружении.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 разрабатывался с середины 1980-х годов в Опытном конструкторском бюро имени П.О. Сухого. Самолет принят на вооружение в 2014 году. Машина имеет встроенную 30-миллиметровую авиационную пушку со 180 снарядами, она может нести управляемые ракеты "воздух — воздух" различных типов, управляемые ракеты "воздух — поверхность", авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые снаряды.