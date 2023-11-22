2023-11-22T21:49:56+03:00
2023-11-22T21:49:56+03:00
2023-11-22T21:49:56+03:00
2023
https://1prime.ru/vpk/20231122/842345637.html
СМИ: ЕС будет закупать снаряды для Киева, если провалит план поставок
ВПК
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Евросоюзу придется закупать вооружение вне блока, если не будет выполнен план поставок снарядов для Киева к марту 2024 года, пишет издание Politico со ссылкой на источник. "Пока... ПРАЙМ, 22.11.2023
впк, экономика, мировая экономика, новости, европа, ес, украина, поставки, вооружение
https://cdnn.1prime.ru/images/83916/96/839169672.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83916/96/839169672.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83916/96/839169671.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83916/96/839169671.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83916/96/839169657.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83916/96/839169657.jpg
https://1prime.ru/global/20231121/842321243.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Евросоюзу придется закупать вооружение вне блока, если не будет выполнен план поставок снарядов для Киева к марту 2024 года, пишет издание Politico со ссылкой на источник.
"Пока мы не пришли к такому результату (провал поставок — прим. ред.), мы не будем этого делать (закупать вне блока), но если нам придется, мы подстроимся", — сообщает издание.
Страны ЕС стараются ставить в приоритет европейские интересы и наращивать выпуск боеприпасов местными производителями.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус усомнился в том, что Евросоюзу удастся выполнить план поставок снарядов для Киева к марту 2024 года.
Глава дипведомства Украины Дмитрий Кулеба объяснил задержку поставок дефицитом на складах Евросоюза и бюрократией.