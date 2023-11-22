МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Евросоюзу придется закупать вооружение вне блока, если не будет выполнен план поставок снарядов для Киева к марту 2024 года, пишет издание Politico со ссылкой на источник. В Киеве заявили о сокращении поставок снарядов из США, пишут СМИ

"Пока мы не пришли к такому результату (провал поставок — прим. ред.), мы не будем этого делать (закупать вне блока), но если нам придется, мы подстроимся", — сообщает издание.

Страны ЕС стараются ставить в приоритет европейские интересы и наращивать выпуск боеприпасов местными производителями.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус усомнился в том, что Евросоюзу удастся выполнить план поставок снарядов для Киева к марту 2024 года.

Глава дипведомства Украины Дмитрий Кулеба объяснил задержку поставок дефицитом на складах Евросоюза и бюрократией.