МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Норвежская оборонная фирма Kongsberg Defence & Aerospace начнет создавать новые военно-морские ракеты следующего поколения для вооруженных сил страны, это позволит защитить королевство от "завтрашних угроз", заявил глава минобороны Бьерн Арильд Грам. Норвегия вслед за Финляндией может закрыть границу с Россией

"Мы должны начать работать сегодня над разработкой оружия, которое защитит нас от угроз завтрашнего дня", — сказал он. Его слова приводятся на сайте правительства Норвегии.

По его словам, новый боеприпас укрепит обороноспособность Норвегии и увеличит возможности поражения целей на больших расстояниях. Работы планируется завершить к 2035 году, добавил он.

В сообщении кабмина также отмечается, что после ввода в эксплуатацию ракеты получат название Super Sonic Strike Missile (3SM) Tyrfing. Подробные тактико-технические характеристик изделия не раскрываются.

В начале октября власти страны объявили о планах увеличить оборонный бюджет в 2024 году примерно на 20%.