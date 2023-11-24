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В Норвегии рассказали о ракетах для защиты от "завтрашних угроз"
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Норвежская оборонная фирма Kongsberg Defence & Aerospace начнет создавать новые военно-морские ракеты следующего поколения для вооруженных сил страны, это позволит защитить... ПРАЙМ, 24.11.2023
впк, экономика, новости, норвегия, впк, морские ракеты
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Норвежская оборонная фирма Kongsberg Defence & Aerospace начнет создавать новые военно-морские ракеты следующего поколения для вооруженных сил страны, это позволит защитить королевство от "завтрашних угроз", заявил глава минобороны Бьерн Арильд Грам.
"Мы должны начать работать сегодня над разработкой оружия, которое защитит нас от угроз завтрашнего дня", — сказал он. Его слова приводятся на сайте правительства Норвегии.
По его словам, новый боеприпас укрепит обороноспособность Норвегии и увеличит возможности поражения целей на больших расстояниях. Работы планируется завершить к 2035 году, добавил он.
В сообщении кабмина также отмечается, что после ввода в эксплуатацию ракеты получат название Super Sonic Strike Missile (3SM) Tyrfing. Подробные тактико-технические характеристик изделия не раскрываются.
В начале октября власти страны объявили о планах увеличить оборонный бюджет в 2024 году примерно на 20%.