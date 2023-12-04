2023-12-04T09:24:00+03:00
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2023-12-04T09:24:00+03:00
2023
https://1prime.ru/vpk/20231204/842446118.html
СМИ сообщили о падении доходов оружейных компаний в 2022 году
ВПК
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Доходы компаний военно-промышленного комплекса, вопреки росту производства из-за украинского конфликта, в 2022 году уменьшились на 3,5% по сравнению с 2021 годом, сообщает издание... ПРАЙМ, 04.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Доходы компаний военно-промышленного комплекса, вопреки росту производства из-за украинского конфликта, в 2022 году уменьшились на 3,5% по сравнению с 2021 годом, сообщает издание Associated Press (AP) со ссылкой на рейтинг 100 лучших компаний в сфере ВПК Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
"Многие оружейные компании столкнулись с препятствиями при адаптации производства к высокоинтенсивным войнам (…) Однако были подписаны новые контракты, в частности на боеприпасы, от которых можно было ожидать увеличения доходов в 2023 году и в последующий период", — отметила директор программы военных расходов и производства вооружений независимого института Люси Беро-Сюдро.
Сообщается, что в вышеупомянутом рейтинге две компании являются американскими и на них приходится 51% от совокупного объема продаж.
Издание отмечает, что снижение выручки связано с проблемами поставок и нехваткой рабочей силы. Кроме того, причиной могут служить последствия пандемии COVID-19.