МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Доходы компаний военно-промышленного комплекса, вопреки росту производства из-за украинского конфликта, в 2022 году уменьшились на 3,5% по сравнению с 2021 годом, сообщает издание Associated Press (AP) со ссылкой на рейтинг 100 лучших компаний в сфере ВПК Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Экономика на военных рельсах: какой сюрприз готовит Россия

"Многие оружейные компании столкнулись с препятствиями при адаптации производства к высокоинтенсивным войнам (…) Однако были подписаны новые контракты, в частности на боеприпасы, от которых можно было ожидать увеличения доходов в 2023 году и в последующий период", — отметила директор программы военных расходов и производства вооружений независимого института Люси Беро-Сюдро.

Сообщается, что в вышеупомянутом рейтинге две компании являются американскими и на них приходится 51% от совокупного объема продаж.

Издание отмечает, что снижение выручки связано с проблемами поставок и нехваткой рабочей силы. Кроме того, причиной могут служить последствия пандемии COVID-19.