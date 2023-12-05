МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Россия полностью перевела промышленность на военные рельсы и в этом отношении существенно превосходит Украину, которая без поддержки Запада обречена, сообщает немецкое издание Bild. "Не сможет атаковать". В США жестко раскритиковали новое подразделение ВСУ

Как заявляют авторы материала, с фронта вновь поступают "плохие новости" для Украины, а Россия продолжает давить на противника.

При этом отмечается, что "наращивание современных российских военных технологий указывает на то, что промышленность России полностью переориентирована на военные рельсы".

Bild приводит слова бойца ВСУ, который сообщил, что российская армия вчетверо превосходит украинскую по количеству дронов-камикадзе. ВС России, говорится в публикации, ежемесячно получает около пяти тысяч беспилотников.

Российская промышленность, как утверждается в статье, в разы производительнее, чем украинская, и бойцы ВСУ могут лишь уповать на Запад. Без масштабных поставок западных танков, БМП и противодронных средств украинская армия будет отставать от российской все больше и больше, считают авторы материала.

"Любой, кто думал, что нынешних поставок в размере ста современных западных танков будет достаточно, чтобы остановить армию Путина, сильно недооценил Россию", — подытоживает Bild.

Российское руководство неоднократно отмечало, что военная помощь Запада не принесет Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием — законная цель для ВС России.