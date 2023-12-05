МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Украинской компании "Мотор Сич" после отказа от сотрудничества с Россией так и не удалось наладить производство с западными партнерами, пишет Reuters со ссылкой на генерального директора компании Алексея Никифорова. На Западе готовятся к неизбежному поражению Украины, пишут СМИ

Как отмечает агентство, "Мотор Сич" все еще остается основным производителем вертолетных и авиационных двигателей на Украине, в том числе для некоторых крупных грузовых самолетов. Однако сейчас предприятие испытывает большие трудности с привлечением партнеров с Запада.

Как сообщил Никифоров, его команда уже почти год пытается договориться о сотрудничестве с крупнейшими западными корпорациями, такими как Lockheed Martin и RTX. Однако пока что никаких результатов не достигнуто.

Кроме того, по информации Reuters, многие американские оборонные компании испытывают неопределенность касательно потенциального сотрудничества с "Мотор Сич" и говорят, что ему препятствует множество факторов. По их словам, украинскому предприятию прежде всего нужно убедить Запад, что оно сможет вести бизнес в соответствии с правилами США и Европы.

"Мотор Сич" — украинская компания, которая занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок. Штаб-квартира расположена в городе Запорожье. После вхождения Запорожской области в состав России временной столицей регона был назвачен город Мелитополь.