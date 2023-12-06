МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Великобритания 6 декабря введет санкции против тех, кто поставляет России продукцию военного назначения, заявили в британском МИД. Посол Антонов заявил о вреде санкций США для американского бизнеса

"Иностранные поставщики, экспортирующие оборудование и запчасти в Россию, находятся среди десятков физических лиц и групп, на которых наложат санкции", — говорится в заявлении МИД на сайте британского правительства.

Отмечается, что санкции будут введены 6 декабря.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что направится на этой неделе в Вашингтон, где обсудит со своими коллегами конфискацию замороженных российских активов для их последующего использования при восстановлении Украины.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.