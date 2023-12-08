ВАШИНГТОН, 8 дек — ПРАЙМ. Девять десятых от общего объема американской военной помощи, которая была направлена Украине, были потрачены в самих США, ею было профинансировано производство передаваемого Киеву оружия и тем самым обеспечен рост экономики, заявил государственный секретарь Энтони Блинкен. Такер Карлсон рассказал, как шеф Пентагона угрожал конгрессменам

"Девяносто процентов военной помощи, которую мы предоставили, в действительности были потрачены здесь, в Соединенных Штатах, с нашими производителями и производством. И это создало больше американских рабочих мест, больше роста для нашей собственной экономики", — заявил он журналистам.

Госсекретарь добавил, что по этой причине Соединенным Штатам необходимо продолжать оказывать военную поддержку Киеву.

Россия начала СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, спецоперация является вынужденной мерой, а России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Он подчеркнул, что Москва на протяжении трех десятилетий пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, однако в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, невзирая на протесты российской стороны, неуклонно расширяется и приближается к границам России.