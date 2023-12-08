МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Служба безопасности Украины уличила директора оборонного предприятия в попытке похитить выделенные на закупку запчастей для истребителей Су-27 средства, сообщило ведомство. "Больше помогаем Путину". Чехи разочаровались в поддержке Украины

"СБУ и бюро экономической безопасности разоблачили главу оборонного завода, который разворовывал бюджетные средства на закупки запчастей для Су-27… Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях Су-27", — сказано в опубликованном в Telegram-канале СБУ в сообщении.

Отмечается, что глава одного из украинских оборонных предприятий вместе с сообщниками намеревался украсть 4 миллиона гривен (почти 110 тысяч долларов), выделенных на закупку запчастей.

"Именно на эту сумму он заключил договор с аффилированной коммерческой структурой на приобретение авиационного модуля. Дельцы поставили на госпредприятие неисправные комплектующие, а его глава распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить", — говорится в сообщении.

Уточняется, что предприятие перечислило аффилированной компании первую часть платежа в размере половины от общей суммы контракта и в дальнейшем эти средства планировалось "вывести в тень через подконтрольные фирмы, обналичить и распределить между собой".

По данным СБУ экс-директора предприятия, главу фирмы-поставщика и двух их сообщников предупредили о подозрении "по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "служебный подлог".

Наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

Су-27-1М — украинский вариант советского истребителя, предназначенный для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения пилотируемых и беспилотных самолетов над своей территорией и обеспечения действий сил флота на удалении 300-400 км от береговой черты. Первый образец был переоборудован в 2013 году.