МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Контрнаступление ВСУ на юге потерпело неудачу, и расчеты на разгром российской армии не оправдались, сообщает американское издание ABC News. В парламенте Болгарии произошла драка при обсуждении помощи ВСУ

Украинский лейтенант Николай Мельник назвал произошедшее "провалом". Он саркастически отметил, что если наступление было запланировано с целью захвата двух-трех сел, то это успех. При этом прорыва к Крыму, как рассчитывали украинские военные, не удалось достичь, продвижение измерялось максимум километрами.

В статье приводятся несколько причин неудачи контрнаступления. Так, ошибки планирования высших командиров привели к провалу операции на ранних стадиях.

Уроме того, утечки информации о планах контрнаступления стали известны российским военным, что дало им время на подготовку оборонительных рубежей.

Также Россия успешно использовала разведывательные дроны для наблюдения за украинскими атаками на запорожском направлении.

Помимо этого, ВУ столкнулись с трудностями, такими как минные поля и непредвиденные засады с ПТУРами.

Отсутствие прикрытия с воздуха затруднило контрнаступление Киева и привело к росту потерь.

Мельник выразил беспокойство, что количественное преимущество России будет трудно преодолеть. "Никакой героизм не покроет нехватку оружия. У них больше танков, больше техники, больше самолетов, больше мин, больше людей. Мы можем произвести все, что захотим, но героизм рано или поздно сойдет на нет, потому что люди кончатся", — сказал он.

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