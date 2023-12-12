МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Тестовый перехват баллистической ракеты в космосе провели агентство противоракетной защиты США и компания Boeing, говорится в пресс-релизе организации. США хотя разместить наземные ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе

Как сообщает Boeing, успешный перехват состоялся в рамках теста наземной ПРО серединной защиты, которая дает больше времени и маневра для уничтожения баллистических ракет.

"В ходе теста перехватчик выпустил экзоатмосферное кинетическое устройство во время второй ступени ускорения ракеты из трехступенчатого полета", — говорится в сообщении.