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В США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе
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Тестовый перехват баллистической ракеты в космосе провели агентство противоракетной защиты США и компания Boeing, говорится в пресс-релизе организации. Как сообщает Boeing,... ПРАЙМ, 12.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Тестовый перехват баллистической ракеты в космосе провели агентство противоракетной защиты США и компания Boeing, говорится в пресс-релизе организации.
Как сообщает Boeing, успешный перехват состоялся в рамках теста наземной ПРО серединной защиты, которая дает больше времени и маневра для уничтожения баллистических ракет.
"В ходе теста перехватчик выпустил экзоатмосферное кинетическое устройство во время второй ступени ускорения ракеты из трехступенчатого полета", — говорится в сообщении.