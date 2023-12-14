МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Элитная 47-я механизированная бригада украинской армии, дислоцированная в пригороде Донецка Авдеевке, оказалась в окружении, пишет Military Watch Magazine. На Украине будут призывать в армию мужчин старше 45 лет, пишут СМИ

Как отмечается, бригада должна была атаковать российскую колонну до того, как она соединится со штурмовой пехотой на северном фланге Авдеевки, но не смогла этого сделать из-за нехватки боеприпасов.

Бригада использует новейшую военную технику, имеющуюся в распоряжении ВСУ — на вооружении ее танкового батальона танки Leopard 2A6, а мотострелковых батальонов — недавно отремонтированные американские боевые машины Bradley.

При этом издание напоминает, что данные машины понесли тяжелые потери с момента начала неудачного многомесячного наступления украинских сил на российские позиции в начале июня, что заставило многих аналитиков пересмотреть прежние представления об их живучести.

В этой ситуации нехватка снарядов вынуждает солдат принимать невыполнимые решения, связанные с жизнью и смертью. Военнослужащие рассказывают, что летом у них было в десять раз больше боеприпасов, и они были лучшего качества, а ныне у них снаряды разного качества, и за три дня подразделение получает всего 15 штук. Украинским военным приходится применять снаряды только тогда, когда они видят перед собой большую группу российских солдат. Проблем добавляет разный вес поставляемых снарядов, что существенно затрудняет корректировку огня.

При этом, как отмечается, российские силы, напротив, становятся все более хорошо оснащенными.

"Украина отправляет в бой большое количество призывников с незначительной подготовкой и обучением, что приводит к экстремальным показателям потерь около 80-90 процентов и ожидаемой продолжительности жизни на передовой, измеряемой часами", — говорится в материале.