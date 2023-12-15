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2023-12-15T09:52:00+03:00
2023
https://1prime.ru/vpk/20231215/842574843.html
МВД России установило порядок уничтожения беспилотников
ВПК
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Министерство внутренних дел (МВД) России опубликовало приказ, утверждающий порядок пресечения и уничтожения всех видов БПЛА, следует из текста опубликованного документа. "Решение... ПРАЙМ, 15.12.2023
впк, экономика, новости, россия, мвд, бпла
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел (МВД) России опубликовало приказ, утверждающий порядок пресечения и уничтожения всех видов БПЛА, следует из текста опубликованного документа.
"Решение о пресечении функционирования беспилотных аппаратов принимается в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, сотрудников органов внутренних дел", — сказано в тексте приказа.
Исходя из текста документа, бороться с беспилотниками разрешается "посредством подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения".
Глава МВД и его заместители, а также руководители территориальных органов могут принимать решение о пресечении функционировании БПЛА. Это решение должно быть немедленно сообщено сотрудникам полиции, ответственным за его исполнение. Все данные необходимо занести в книгу учета заявлений.
В августе 2023 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, давший право правоохранительным органам пресекать движение БПЛА в зоне их ответственности. Таким образом, каждое ведомство определяет порядок действий на своем уровне самостоятельно.