МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел (МВД) России опубликовало приказ, утверждающий порядок пресечения и уничтожения всех видов БПЛА, следует из текста опубликованного документа. Аэропорт "Шереметьево" установил комплекс для обнаружения БПЛА

"Решение о пресечении функционирования беспилотных аппаратов принимается в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, сотрудников органов внутренних дел", — сказано в тексте приказа.

Исходя из текста документа, бороться с беспилотниками разрешается "посредством подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения".

Глава МВД и его заместители, а также руководители территориальных органов могут принимать решение о пресечении функционировании БПЛА. Это решение должно быть немедленно сообщено сотрудникам полиции, ответственным за его исполнение. Все данные необходимо занести в книгу учета заявлений.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, давший право правоохранительным органам пресекать движение БПЛА в зоне их ответственности. Таким образом, каждое ведомство определяет порядок действий на своем уровне самостоятельно.