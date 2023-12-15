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На Западе оценили рост производства танков в России
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Российским предприятиям удалось нарастить производство танков и другой бронетехники вопреки западным санкциям, передает издание Army Recognition со ссылкой на военного эксперта... ПРАЙМ, 15.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российским предприятиям удалось нарастить производство танков и другой бронетехники вопреки западным санкциям, передает издание Army Recognition со ссылкой на военного эксперта Виктора Мураховского.
По данным издания, российская оборонная промышленность поставила в армию около 2,1 тысячи танков различных типов. В 2020 году военные получили 120 танков Т-72Б3, а в 2023 году — 840 единиц. Также было произведено 210 танков модели Т-90М "Прорыв".
Издание отмечает, что России удалось увеличить производство техники, однако производство столкнулось с нехваткой квалифицированных кадров и санкционным давлением.
Ранее госкорпорация "Ростех" заявила, что производство танков в России было увеличено в семь раз, а легкой бронетехники — в 4,5 раза.