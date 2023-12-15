МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российским предприятиям удалось нарастить производство танков и другой бронетехники вопреки западным санкциям, передает издание Army Recognition со ссылкой на военного эксперта Виктора Мураховского. Западные танки оказались неэффективными для ВСУ, пишут СМИ

По данным издания, российская оборонная промышленность поставила в армию около 2,1 тысячи танков различных типов. В 2020 году военные получили 120 танков Т-72Б3, а в 2023 году — 840 единиц. Также было произведено 210 танков модели Т-90М "Прорыв".

Издание отмечает, что России удалось увеличить производство техники, однако производство столкнулось с нехваткой квалифицированных кадров и санкционным давлением.

Ранее госкорпорация "Ростех" заявила, что производство танков в России было увеличено в семь раз, а легкой бронетехники — в 4,5 раза.