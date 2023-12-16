МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Мэр Лондона Садик Хан отказал своему украинскому коллеге Виталию Кличко в предоставлении машин, предназначенных для утилизации, для использования в конфликте на Украине, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на письмо Хана. "Безумие". В Европарламенте охарактеризовали политику в отношении Украины

По данным газеты, мэр Киева в сентябре написал Хану, предложив передать часть автомобилей, предназначенных для утилизации в рамках программы "зон максимально низкого загрязнения" (ULEZ), в дар Украине. Как отмечает газета со ссылкой на Кличко, машины использовались бы "в различных спасательных и транспортных целях".

"Хан написал Кличко, чтобы сказать, что он не одобрит это предложение, поскольку оно не соответствует правовому порогу, который требует, чтобы схема утилизации ULEZ принесла пользу лондонцам с экономической…и экологической точки зрения", — отмечает издание со ссылкой на ответное письмо Хана, отправленное 12 декабря, к которому оно получило доступ.

Газета со ссылкой на неназванные источники в британском правительстве подчеркивает, что мэр Лондона в своем письме указывал на Закон об администрации Большого Лондона (GLA) 1999 года, который был принят лейбористским правительством под руководством тогдашнего премьера Британии Тони Блэра.

"Изменение схемы утилизации в рамках ULEZ для экспорта автомобилей на Украину невозможно в рамках действующих ограничений Закона об администрации Большого Лондона 1999 года", — заявил Telegraph неназванный представитель мэрии.

В июле суд Лондона признал законным решение мэра города Садика Хана расширить зону ULEZ с центральных районов на внешние районы столицы. Это вызвало недовольство многих британцев на фоне рекордного роста стоимости жизни в стране.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".