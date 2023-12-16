МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. В случае начала конфликта между США и Россией такие города, как Нью-Йорк, могут оказаться погребенными под "радиоактивным цунами", предупредил в своем микроблоге в соцсети X немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Гаврилов назвал последствия взлета F-16 с баз Польши, Румынии, Словакии

Он указал на то, что Россия сосредоточилась на создании "самого мощного ядерного арсенала в мире, гиперзвуковых ракет большой дальности, которые могут топить авианосцы, и автономных торпед с ядерными двигателями, которые пересекают океаны без необходимости дозаправки".

"Представьте себе мощнейший ядерный взрыв на берегах Нью-Йорка, вызывающий стометровое цунами радиоактивной из воды, разрушающее весь город и превращающее его на века в непригодную для жизни пустошь", — подчеркнул Дотком.

По его словам, американские военные привыкли сражаться с наименее искушенными врагами. "Легко запугать любую страну, у которой нет равных возможностей. Правительство США убило более 20 миллионов человек в 37 странах-жертвах со времен Второй мировой войны, но до сих пор оно никогда не запугивало тех, кто в состоянии разрушить Соединенные Штаты", — напомнил бизнесмен.

Он призвал американцев и граждан стран НАТО понять, что Запад не сможет победить Россию на поле боя. "Каждый день без дипломатии и мирных переговоров приближает человечество к самоуничтожению. Вы уже знаете, что администрация Байдена — самое неумелое и позорное правительство, которое когда-либо было в Америке", — заявил Дотком.

"Не позволяйте этим высокомерным, коррумпированным и некомпетентным дуракам разрушить мир. Требуйте мира. Не ждите, пока станет слишком поздно", — призвал он.