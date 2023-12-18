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На Западе испугались уникального российского оружия
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Российский военный комплекс "Авангард" способен поразить множество целей во всем мире за полчаса, западные страны не могут противостоять ему, сообщает Mirror. "Это единственное... ПРАЙМ, 18.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российский военный комплекс "Авангард" способен поразить множество целей во всем мире за полчаса, западные страны не могут противостоять ему, сообщает Mirror.
"Это единственное оружие такого рода в мире, и Путин говорит, что у Запада нет средств остановить его", — говорится в материале.
Кроме того, уточняется, что ракеты "Авангарда" могут достичь цели со скоростью, которая в 27 раз превышает скорость звука, и способен поразить выбранные объекты по всему миру мире менее чем за полчаса.
"Авангард" — российский ракетный комплекс (15П771), оснащенный управляемым боевым блоком. Основой комплекса является гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н. По данным Минобороны гиперзвуковые крылатые блоки комплекса развивают скорость 28 Махов, что составляет порядка 7,5 километра в секунду.