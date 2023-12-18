МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российский военный комплекс "Авангард" способен поразить множество целей во всем мире за полчаса, западные страны не могут противостоять ему, сообщает Mirror. Полковник СБУ пожаловался на российское оружие, с которым нельзя справиться

"Это единственное оружие такого рода в мире, и Путин говорит, что у Запада нет средств остановить его", — говорится в материале.

Кроме того, уточняется, что ракеты "Авангарда" могут достичь цели со скоростью, которая в 27 раз превышает скорость звука, и способен поразить выбранные объекты по всему миру мире менее чем за полчаса.

"Авангард" — российский ракетный комплекс (15П771), оснащенный управляемым боевым блоком. Основой комплекса является гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н. По данным Минобороны гиперзвуковые крылатые блоки комплекса развивают скорость 28 Махов, что составляет порядка 7,5 километра в секунду.