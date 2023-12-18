МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Британская оборонно-промышленная компания BAE Systems подписала соглашение с AMS Integrated Solutions о предоставлении услуг по восстановлению и обслуживанию артиллерийских систем в Украине, следует из сообщения компании. Украина готовится к новому контрнаступлению, пишут СМИ

AMS уже имеет соглашение с Министерством обороны Великобритании о восстановлении платформ, используемых в Украине. Кроме того, таким образом ставится цель "быстро возвращать важное артиллерийское снаряжение в работу" Вооруженных сил Украины, заявила управляющий директор по бизнес-развитию BAE Systems Гэбби Костиган.

Компания BAE Systems ранее поставляла технику на Украину и теперь работает с соседними странами НАТО, чтобы помочь Киеву обучить своих солдат и восстановить оборудование.

Российская сторона ранее направила странам НАТО ноту в связи с поставками вооружения Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.