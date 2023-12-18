2023-12-18T14:33:00+03:00
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Британские компании будут ремонтировать поставленную Киеву технику
ВПК
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Британская оборонно-промышленная компания BAE Systems подписала соглашение с AMS Integrated Solutions о предоставлении услуг по восстановлению и обслуживанию артиллерийских систем... ПРАЙМ, 18.12.2023
впк, экономика, новости, украина, великобритания, впк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Британская оборонно-промышленная компания BAE Systems подписала соглашение с AMS Integrated Solutions о предоставлении услуг по восстановлению и обслуживанию артиллерийских систем в Украине, следует из сообщения компании.
AMS уже имеет соглашение с Министерством обороны Великобритании о восстановлении платформ, используемых в Украине. Кроме того, таким образом ставится цель "быстро возвращать важное артиллерийское снаряжение в работу" Вооруженных сил Украины, заявила управляющий директор по бизнес-развитию BAE Systems Гэбби Костиган.
Компания BAE Systems ранее поставляла технику на Украину и теперь работает с соседними странами НАТО, чтобы помочь Киеву обучить своих солдат и восстановить оборудование.
Российская сторона ранее направила странам НАТО ноту в связи с поставками вооружения Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.