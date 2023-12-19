МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса увеличили свои мощности в четыре раза, сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. Шойгу сообщил о сокращении дебиторской задолженности по контрактам с ОАК

По словам главы ведомства, с февраля прошлого года выпуск танков вырос в 5,6 раза.

"В целях обеспечения потребностей Вооруженных сил предприятия оборонно-промышленного комплекса в четыре раза нарастили свои мощности и перешли на круглосуточный режим работы. C февраля 2022 года, то есть с начала специальной военной операции, увеличен выпуск танков в 5,6 раза, БМП в 3,6 раза, бронетранспортеров в 3,5 раза, беспилотных летательных аппаратов в 16,8 раза, артиллерийских боеприпасов в 17,5 раз", — заметил Шойгу.

Кроме того, глава Минобороны подчеркнул, что проблем с вооружением у российских бойцов не наблюдается.

Министр также отметил, что российские конструкторы создают новые вооружения для Вооруженных сил России за четыре-семь месяцев вместо пяти-восьми лет в обычных условиях.