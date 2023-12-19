МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Гособоронзаказ по итогам текущего года будет выполнен на уровне 98 процентов, сообщил президент России Владимир Путин. Путин рассказал об агрессивных целях Запада на Украине

По словам президента, необходимо увеличивать объем поставок самых востребованных в СВО типов вооружений, в том числе разрабатывать серийную линейку БПЛА. "Важно и дальше наращивать поставки наиболее востребованных образцов, как я уже говорил. В том числе формировать именно серийную линейку беспилотных летательных аппаратов от тяжелых ударных и сверхмалых аппаратов. Привлекать к разработкам и производству высокотехнологичный бизнес, инжиниринговые проектные компании. Кстати говоря, хочу их поблагодарить за это", — отметил российский лидер.

Кроме того, президент подчеркнул, что объем поставок бронетехники в войска в текущем году выросли в три раза, а общее число закупаемых основных образцов вооружений увеличилось в 2,7 раза.

Российский лидер также добавил, что Ракетные войска стратегического назначения получат на боевое дежурство 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард".

Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин во вторник проведет ежегодную расширенную коллегию Министерства обороны России. Как сообщила пресс-служба Кремля, на заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России. С основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу.