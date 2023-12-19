Путин: гособоронзаказ по итогам 2023 года будет выполнен на уровне 98 процентов
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Гособоронзаказ по итогам текущего года будет выполнен на уровне 98 процентов, сообщил президент России Владимир Путин.
По словам президента, необходимо увеличивать объем поставок самых востребованных в СВО типов вооружений, в том числе разрабатывать серийную линейку БПЛА. "Важно и дальше наращивать поставки наиболее востребованных образцов, как я уже говорил. В том числе формировать именно серийную линейку беспилотных летательных аппаратов от тяжелых ударных и сверхмалых аппаратов. Привлекать к разработкам и производству высокотехнологичный бизнес, инжиниринговые проектные компании. Кстати говоря, хочу их поблагодарить за это", — отметил российский лидер.
Кроме того, президент подчеркнул, что объем поставок бронетехники в войска в текущем году выросли в три раза, а общее число закупаемых основных образцов вооружений увеличилось в 2,7 раза.
Российский лидер также добавил, что Ракетные войска стратегического назначения получат на боевое дежурство 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард".
Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин во вторник проведет ежегодную расширенную коллегию Министерства обороны России. Как сообщила пресс-служба Кремля, на заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России. С основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу.
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