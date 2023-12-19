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2023
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Шойгу поручил нарастить производство "Кинжалов" и "Цирконов"
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон". "Нарастить объемы производства высокоточных... ПРАЙМ, 19.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон".
"Нарастить объемы производства высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон", а поставки ракет и боеприпасов увеличить в 1,8 раза. Продолжить работу над другими перспективными образцами", — сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"Кинжал" — российский авиационный ракетный комплекс с боевой гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Год создания — 2018 год. Дальность ракет "Кинжал" — более двух тысяч километров; скорость в десять раз превышает скорость звука; ракета осуществляет маневрирование на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны; оснащается обычной и ядерной боевыми частями.
"Циркон" — российская гиперзвуковая противокорабельная ракета, разрабатываемая "НПО машиностроения". Принята на вооружение 4 января 2023 года.