МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Россия побеждает в конфликте на Украине, у НАТО заканчивается оружие, альянс показал свою несостоятельность, пишет гонконгское издание Asia Times. Цена вырастет. В Европе сочли серьезной проблемой намерение Украины

"Германия берет на себя все новые обязательства по поставкам оружия на Украину, хотя ее собственные арсеналы практически пусты. Британия и Германия опустошили свои кошельки и военные склады, и то же самое пытаются сделать США", — сказано в материалах.

В издании приводится статья Билла Гейтса, который отмечал неспособность американского военно-промышленного комплекса поставить вооружения Тайваню. При этом, подчеркивает AT, слабость оружейного производства в США не сравнится с нехваткой личного состава стран НАТО.

По данным издания, новобранцев не хватает в Германии, Великобритании, США. Помимо этого, французская, американская и немецкая военная техника вызвала огромное разочарование на поле боя.

"Честно говоря, американские БМП "Брэдли" и немецкие гусеничные бронемашины "Мардер", не говоря уже о злосчастном танке "Леопард", на Украине полностью уничтожены. Важный подрядчик Пентагона исследовательская организация Rand Corporation провела анализ и сделала вывод, что французская армия — очень слабый союзник в борьбе с Россией", — говорится в статье.

Как пишет AT, задачи НАТО искажены, ее планы принять Украину являются фантазией, а навести порядок в альянсе стало сложно.

"Если Украина капитулирует, это станет крупным поражением для НАТО", — заключает издание.

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