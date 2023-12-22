Asia Times: НАТО показала свою несостоятельность в конфликте на Украине
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Россия побеждает в конфликте на Украине, у НАТО заканчивается оружие, альянс показал свою несостоятельность, пишет гонконгское издание Asia Times.
"Германия берет на себя все новые обязательства по поставкам оружия на Украину, хотя ее собственные арсеналы практически пусты. Британия и Германия опустошили свои кошельки и военные склады, и то же самое пытаются сделать США", — сказано в материалах.
В издании приводится статья Билла Гейтса, который отмечал неспособность американского военно-промышленного комплекса поставить вооружения Тайваню. При этом, подчеркивает AT, слабость оружейного производства в США не сравнится с нехваткой личного состава стран НАТО.
По данным издания, новобранцев не хватает в Германии, Великобритании, США. Помимо этого, французская, американская и немецкая военная техника вызвала огромное разочарование на поле боя.
"Честно говоря, американские БМП "Брэдли" и немецкие гусеничные бронемашины "Мардер", не говоря уже о злосчастном танке "Леопард", на Украине полностью уничтожены. Важный подрядчик Пентагона исследовательская организация Rand Corporation провела анализ и сделала вывод, что французская армия — очень слабый союзник в борьбе с Россией", — говорится в статье.
Как пишет AT, задачи НАТО искажены, ее планы принять Украину являются фантазией, а навести порядок в альянсе стало сложно.
"Если Украина капитулирует, это станет крупным поражением для НАТО", — заключает издание.
https://1prime.ru/vpk/20231222/842644165.html