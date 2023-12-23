МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Россия перехватывает инициативу на фронте, вынуждая Украину уходить в оборону, что усугубляется нехваткой боеприпасов у ВСУ, заявил немецкий политолог и руководитель аппарата министра обороны ФРГ Нико Ланге, пишет Newsweek. Орбан обвинил Киев в ухудшении отношений с Венгрией

"Украина переходит в режим обороны, однако на данном этапе украинскую армию больше заботит затягивание боевых действий", — написал Ланге в социальной сети X.

По мнению политолога, для наращивания темпа на фронте, Украине необходимы поставки артиллерийских снарядов, а также улучшение техобслуживания бронетехники и дополнительные системы ПВО.

Как дополнительное препятствие к перехвату инициативы в руки Киева политолог назвал неспособность США одобрить новый пакет финансовой помощи для Украины.