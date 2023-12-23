2023-12-23T20:44:39+03:00
2023-12-23T20:44:39+03:00
2023-12-23T20:44:39+03:00
2023
https://1prime.ru/vpk/20231223/842653109.html
В Германии обеспокоены успехами России на фронте
ВПК
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия перехватывает инициативу на фронте, вынуждая Украину уходить в оборону, что усугубляется нехваткой боеприпасов у ВСУ, заявил немецкий политолог и руководитель аппарата... ПРАЙМ, 23.12.2023
впк, экономика, новости, в мире, мир, германия, россия, сво, конфликт на украине
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/66/842196637.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/66/842196637.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/66/842196636.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/66/842196636.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/66/842196624.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/66/842196624.jpg
https://1prime.ru/global/20231223/842652766.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Россия перехватывает инициативу на фронте, вынуждая Украину уходить в оборону, что усугубляется нехваткой боеприпасов у ВСУ, заявил немецкий политолог и руководитель аппарата министра обороны ФРГ Нико Ланге, пишет Newsweek.
"Украина переходит в режим обороны, однако на данном этапе украинскую армию больше заботит затягивание боевых действий", — написал Ланге в социальной сети X.
По мнению политолога, для наращивания темпа на фронте, Украине необходимы поставки артиллерийских снарядов, а также улучшение техобслуживания бронетехники и дополнительные системы ПВО.
Как дополнительное препятствие к перехвату инициативы в руки Киева политолог назвал неспособность США одобрить новый пакет финансовой помощи для Украины.