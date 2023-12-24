МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Украинское командование не в состоянии обеспечивать выполнение боевых приказов военнослужащими, опираясь на уголовное законодательство, сообщил в интервью изданию "Украинская правда" командир второго механизированного батальона отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко. СМИ: Россия по большей части перехватила инициативу на поля боя на Украине

По его словам, чтобы привлечь к уголовной ответственности военнослужащего, отказавшегося выполнять приказ, нужно от двух недель до месяца. "И это не факт, что он ее понесет", — уточнил офицер.

Он пояснил, что командир для этой цели должен подготовить большое количество документов, занять несколько видео.

"У нас Уголовный кодекс не работает с отказниками от слова вообще. Моего рапорта недостаточно, нужно собрать пакет документов на 60 листов. Времени на это мало, и это та "лазейка", которой пользуются бессознательные граждане", — подчеркнул военный.

Говоря о реальных примерах, он сообщил, что "возбужденных уголовных дел – много, реальных приговоров где-то 20, остальные в процессе". "Есть еще тянущиеся еще с прошлого года из Харькова. Кто отбывает наказание на гауптвахте, кто в СИЗО, некоторые под домашним арестом", — уточнил Губаренко.

По его словам, именно "безнаказанность" стала причиной того, что некоторые подразделения ВСУ не смогли удержать северный фланг Авдеевского направления.