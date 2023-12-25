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"Так воевать нельзя". На Украине раскритиковали тактику ВСУ
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Тактика, которой сейчас придерживаются ВСУ, ведет к серьезным потерям и нуждается в полном пересмотре, заявил в эфире своего YouTube-канала главный редактор сайта "Цензор.нет",... ПРАЙМ, 25.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Тактика, которой сейчас придерживаются ВСУ, ведет к серьезным потерям и нуждается в полном пересмотре, заявил в эфире своего YouTube-канала главный редактор сайта "Цензор.нет", экс-советник главы минобороны Украины Юрий Бутусов.
"Это плохая тактика и это отсутствие стратегии", — подчеркнул он.
Бутусов добавил, что ВСУ страдают от плохой организации и не в состоянии эффективно использовать находящееся у них вооружение.
Также он сообщил, что подразделения украинской армии обороняются без необходимых укреплений, не обеспечены дронами на системном уровне и идут в атаку без достаточных резервов.
"Я несколько дней назад был на фронте и видел достаточно много тяжёлых вещей, атак, контратак, значительных потерь наших воинов", — отметил Бутусов.
"Да, так воевать нельзя, друзья", — заключил он.