МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Тактика, которой сейчас придерживаются ВСУ, ведет к серьезным потерям и нуждается в полном пересмотре, заявил в эфире своего YouTube-канала главный редактор сайта "Цензор.нет", экс-советник главы минобороны Украины Юрий Бутусов. "Парализовали". На Украине пожаловались, что Россия оставила ее без ВПК

"Это плохая тактика и это отсутствие стратегии", — подчеркнул он.

Бутусов добавил, что ВСУ страдают от плохой организации и не в состоянии эффективно использовать находящееся у них вооружение.

Также он сообщил, что подразделения украинской армии обороняются без необходимых укреплений, не обеспечены дронами на системном уровне и идут в атаку без достаточных резервов.

"Я несколько дней назад был на фронте и видел достаточно много тяжёлых вещей, атак, контратак, значительных потерь наших воинов", — отметил Бутусов.

"Да, так воевать нельзя, друзья", — заключил он.